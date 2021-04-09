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14:48

В Петербурге начал работу новый мобильный пункт вакцинации от COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге начал работу новый мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Начиная с сегодняшнего дня, 9 апреля, в торгово-развлекательном центре "Гулливер", расположенном у станции метро "Старая Деревня", граждане смогут сделать прививку от коронавируса: в ТК появился новый мобильный пункт вакцинации, который будет открыт ежедневно, уведомили в петербургском комитете по здравоохранению.

На данный момент подобные пункты уже действуют в 13 ТЦ, в их числе - "Невский центр", "Сити Молл", "Охта Молл", "Европолис" и "Жемчужная плаза".

Также желающие привиться могут воспользоваться точками, функционирующими на "Газпром Арене", в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика и в "Ледовом дворце".

Всего для обитателей Северной столицы доступны 134 места, где оказывают соответствующую услугу. В подавляющем большинстве горожан прививают "Спутником V", однако накануне в Петербург поставили первую партию вакцины "ЭпиВакКорона".

По информации Смольного, "антиковидные" прививки уже сделали свыше 432 тысяч жителей Петербурга, из которых более 308 тысяч полностью завершили курс.

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