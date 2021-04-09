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15:41

В Смольном готовятся вернуть в список гайд-парков площадь Ленина

фото ЗакС политика В Смольном готовятся вернуть в список гайд-парков площадь Ленина

Петербургский депутат Вишневский получил из Смольного ответ на свой официальный призыв вернуть в список гайд-парков некоторые территории, в частности, площадь Ленина, "выпавшую" из перечня из-за смены ограничений по заполняемости гайд-парков.

В ответном письме говорится о том, что в настоящее время чиновники готовят включение в актуальный список гайд-парк уже упомянутую площадь Ленина, куски территории в парках Екатерингоф, Пионерском парке и саду Девятого января. Кроме того, один участок на севере проспекта Обуховской обороны (сад 30-летия Октября) планируется поменять на участок в южной части проспекта (сквер Николая Львова). "Яблочник" считает, что большинство из этих адресов не слишком удобны для общегородских публичных мероприятий.

"Я предлагал Пионерскую площадь и Греческую площадь - пока правительство это не поддерживает, но будем бороться дальше", - прокомментировал свою переписку с госслужащими Вишневский в своем Telegram-канале.

Документ, частично удовлетворивший депутата, подписал вице-губернатор Василий Пикалев, поскольку у главы города Александра Беглова продолжается отпуск.


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