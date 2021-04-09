За распыление газа в силовика участник акции 31 января получил 3,5 лет колонии

Суд в Москве закончил рассмотрение дела 23-летнего Павла Грин-Романова, которого преследуют по делу о распылении газового баллончика в лицо силовику на акции протеста 31 января. Вместо запрошенных гособвинением восьми лет лишения свободы активист получил 3,5 года колонии общего режима, передает "ОВД-Инфо".

После задержания молодой человек раскаивался в содеянном и приносил извинения правоохранителю на видеозаписи, которую публиковал Следственный комитет.

После инцидента экспертиза выявила у пострадавшего химический ожог глаз. Адвокат в защиту фигуранта дела утверждал, что последний пошел на противоправный поступок, испугавшись за свою жену, которая попала в гущу событий и была в шаге от столкновения граждан и силовиков.

Напомним, что 31 января более чем в ста российских городах граждане на несанкционированных уличных акциях требовали освобождения политзаключенных и в том числе Алексея Навального. В этот день задержали рекордное число людей - по данным "ОВД-Инфо", более 6 тысяч. Самые массовые выступления традиционно прошли в обеих столицах.