Обращение депутатов ЗакСа Петербурга в СК об отравлении Кара-Мурзы направили в Москву

Следственный комитет Петербурга перенаправил обращение депутатов ЗакСа с требованием проверить сведения об отравлении политика Владимира Кара-Мурзы в главное следственное управление СК по Москве, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский в соцсетях.

"Ждем решения. Хотелось бы - о возбуждении дела", - прокомментировал Вишневский.

Депутаты ЗакСа Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов направили обращение в СК в начале марта. Они требовали провести проверку и возбудить уголовное дело о двух попытках отравить Владимира Кара-Мурзу-младшего.

Обращение парламентарии направили после того, как расследование об отравлении политика опубликовали The Insider и Bellingcat. В публикациях говорилось, что к отравлению Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах могли иметь отношения те же люди, которые считаются замешанными в убийствах Тимура Куашева, Руслана Магомедрагимова и Никиты Исаева, а также в попытке отравления Алексея Навального.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.