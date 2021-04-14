В Уфе задержали забиравшего из типографии листовки волонтёра штаба Навального

В Уфе правоохранители задержали волонтёра местного штаба Навального Дениса Рафикова, возвращавшегося из типографии с листовками, известила "МБХ медиа" глава регорганизации Лилия Чанышева.

"Эшники [сотрудники Центра "Э"] говорят, что им "поступил звонок, экстремизм". Доставили в отдел полиции Уфимского района, основание для задержания — 19.3 КоАП из-за того, что снимал на камеру, а эшник требовал прекратить съемку", - поделилась координатор штаба.

Листовки также были изъяты.

Отметим, что за последние несколько дней в регионах усилилось давление и нападки на штабы Навального: так, например, накануне полиция приходила к активистам в Воронеже, региональное отделение сети в Мурманске изрисовали свастиками внутри, а координатора петербургского штаба Ирину Фатьянову судят за организацию митинга 31 января.