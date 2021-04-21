"ОВД-Инфо": В связи с акцией в поддержку Навального задержали 54 человека в 27 городах

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" опубликовал последние имеющиеся у его активистов данные о числе превентивно задержанных россиян в связи с предстоящей акцией протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По состоянию на 14:50 речь идет как минимум о 54 гражданах в 27 городах. Больше всего людей оказались препровождены в отделы полиции в Иркутске и Находке (не менее чем по 6 человек). За ними следуют Нижний Новгород (не менее 5 человек) и Москва (не менее 4 человек).

В списке задержанных обращают на себя внимание известные политики и активисты Владимир Рыжков, Кира Ярмыш и Любовь Соболь.

Напомним, в преддверии не согласованной с властями акции центр Петербурга по традиции заставили ограждениями. На Дворцовой площади 21 апреля под дождем проходит репетиция военного парада.