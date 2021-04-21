Центр Петербурга заставлен ограждениями

Вдоль Невского проспекта в районе станций метро "Гостиный двор", "Невский проспект" и "Адмиралтейская" выставлены ограждения, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Препятствия есть и на Дворцовой площади. Три ряда "заборов" стоит возле Дворцового проезда между самой площадью и зданием Адмиралтейства. Перекрыт проход через Триумфальную арку Главного штаба. Для пешеходов там оставили пару проходов шириной в несколько метров.

В 10:00 на Дворцовой площади проходила репетиция военного оркестра. Присутствие сотрудников полиции в центре города еще не так заметно. Возле Зимнего дворца стоял одинокий автозак, других скоплений силовиков в центре Петербурга корреспондент ЗАКС.Ру не встретил.

Установку ограждений на Дворцовой начали еще в ночь с 19 на 20 апреля. Позже заборы выставили и вдоль Невского проспекта.

Сторонники Навального объявили всероссийскую акцию протеста 21 апреля, в один день с обращением президента к федеральному собранию.

Сегодня с самого утра по всей России проходят обыски у активистов и сторонников оппозиционера.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру