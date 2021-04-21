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10:46

Центр Петербурга заставлен ограждениями

фото ЗакС политика Центр Петербурга заставлен ограждениями

Вдоль Невского проспекта в районе станций метро "Гостиный двор", "Невский проспект" и "Адмиралтейская" выставлены ограждения, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Препятствия есть и на Дворцовой площади. Три ряда "заборов" стоит возле Дворцового проезда между самой площадью и зданием Адмиралтейства. Перекрыт проход через Триумфальную арку Главного штаба. Для пешеходов там оставили пару проходов шириной в несколько метров. 

В 10:00 на Дворцовой площади проходила репетиция военного оркестра. Присутствие сотрудников полиции в центре города еще не так заметно. Возле Зимнего дворца стоял одинокий автозак, других скоплений силовиков в центре Петербурга корреспондент ЗАКС.Ру не встретил. 

Установку ограждений на Дворцовой начали еще в ночь с 19 на 20 апреля. Позже заборы выставили и вдоль Невского проспекта. 

Сторонники Навального объявили всероссийскую акцию протеста 21 апреля, в один день с обращением президента к федеральному собранию. 

Сегодня с самого утра по всей России проходят обыски у активистов и сторонников оппозиционера.

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Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

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