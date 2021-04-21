Перед митингом на Невском проспекте в дождливую погоду начали мыть тротуары

Подписчики Telegram-канала "Протестный Петербург" прислали его администраторам для публикации актуальные фотографии Невского проспекта. В ненастный день 21 апреля на них можно увидеть, как специалисты, используя уборочную технику, моют тротуары. Процесс запечатлен в районе Дома книги.

Между тем, у Гостиного двора припарковали целую цепь из пассажирских автобусов. На Дворцовой площади, полностью огороженной накануне, в первой половине дня наблюдалась репетиция военного парада.

По всей видимости, все эти действия чиновников связаны с назначенной на 21 апреля акцией сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые добиваются допуска к нему гражданских врачей и освобождения его из колонии во Владимирской области.

фото: Протестный Петербург / Telegram