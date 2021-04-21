"ОВД-Инфо" отчиталось о более чем 190 задержанных на акциях "Свободу Навальному!"

Журналисты "ОВД-Инфо" обновили данные по количеству граждан, задержанных в ходе протестных демонстраций "Свободу Навальному!", проходящих сегодня по всей России.

Так, по сведениям правозащитного проекта, по состоянию на 17:20 в атозаки попали не менее 199 человек в 40 городах.

Наибольшее количество задержанных - в Новокузнецке (не менее 30), Кемерово (свыше 27), Томске (свыше 19).

В Петербурге, между тем, вовсю стягивают военную технику к центру города, улицы ещё с утра начали ограждать заборами.