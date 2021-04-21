МВД: На протесты в Петербурге вышли 4,5 тысяч человек, в Москве – 6 тысяч

МВД опубликовало официальные данные о количестве участников акции в поддержку Алексея Навального в разных городах России.

По данным ведомства, в Петербурге на митинг вышли 4,5 тысячи человек, в Москве – 6 тысяч. В Барнауле МВД насчитало 150 участников, в Кызыле – 2, Тюмени – 50, Петрозаводске – 100, Воркуте – 0, Ухте – 9, Пскове – 20, Великом Новгороде – 0, Мурманске – 100, Вологде – 30, Череповце – 15, Омске – 900, Томске – 130, Улан-Удэ – 40, Горно-Алтайске – 3, Новосибирске – 1000, Ангарске – 45, Братске – 28, Иркутске – 500, Благовещенске – 15, Чите – 67, Комсомольске-на-Амуре – 3, Хабаровске – 200, Владивостоке – 350, Южно-Сахалинске – 80, Магадане – 40, Петропавловск-Камчатском – 30.

Тем временем на Сенной площади полиция продолжает жесткие задержания, по свидетельству корреспондентов ЗАКС.Ру, в двух автозаках уже по 30 протестующих, задержанных уводят в третий автобус.

Ранее на акции был задержан сотрудник петербургского штаба Навального, журналист Денис Кабаков, который работал на акции с требуемыми по новым правилам РКН документами и с опознавательными знаками. РИА "Новости" со ссылкой на источник в МВД назвало его "главой штаба Навального в Петербурге". На самом деле петербургский штаб возглавляет Ирина Фатьянова, и она сейчас отбывает 10-суточный арест в спецприемнике.

Акция в поддержку Навального стартовала около семи часов вечера в Александровском саду: изначально место сбором была объявлена Дворцовая площадь, но ее перекрыли, и силовики оттесняли граждан в глубь сада, в сторону Сенатской площади. После этого протестующие двинулись к Заксобранию Петербура, силовики оцепили Мариинский дворец и Вознесенский проспект, и после этого протестующие направились по нескольким близлежащим улицам, переулкам и набережным. В переулке Гривцова участники акции зажгли фонарики.

Всероссийские протесты на главных площадях российских городов сторонники Навального объявили, требуя допустить в колонию к политику его лечащих врачей. Они опасаются, что Навальный, который столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и на их фоне уже 22 дня держит голодовку, может умереть.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру