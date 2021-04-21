Митингующие в поддержку Навального петербуржцы пытаются выйти на Невский проспект

Участники митинга в поддержку Алексея Навального в Петербурге пытаются выйти на Невский проспект по нескольким улицам, сообщают корреспонденты ЗАКС.Ру.

Протестующие начали уходить с Сенной площади после того, как полицейские жестко задержали несколько десятков человек, в том числе применяя электрошокеры. Часть протестующих пыталась выйти на проспект с набережной реки Фонтанки. В какой-то момент они развернулись обратно: выход оказался перекрыт. Ранее протестующие вышли на Гороховую улицу. Оттуда часть из них ушла в сторону ТЮЗа на Пионерскую площадь, затем они направились по Загородному проспекту.

Ранее на Невском проспекте в районе Аничкова дворца выстроились сотрудники ОМОН, выходы на проспект с ближайших улиц частично перекрыты коммунальной техникой. Не проехать автомобилям от Гостиного двора по Садовой улице, перекрыт выезд с Большой Морской улицы.

По свидетельству корреспондентов ЗАКС.Ру, на Сенной площади правоохранители задержали несколько десятков человек. "Новая газета" сообщает, что немало людей задержали на Красном мосту, заполнены оказались два автозака.

Напомним, в эти минуты в Петербурге проходит несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Точкой сбора была объявлена Дворцовая площадь, ее перекрыли, и в итоге протестующие двинулись по центру Петербурга, от Сенатской площади до Сенной и далее. МВД оценило число участников в 4,5 тысячи человек.

фото: ЗАКС.Ру