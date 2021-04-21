Полиция задерживает протестующих у ТЮЗа в Петербурге

На Пионерской площади у ТЮЗа полиция начала задерживать собравшихся там участником митинга в поддержку Навального, сообщают корреспонденты ЗАКС.Ру

Задержаны по крайней мере 12 человек. Двух из них задержали, когда они забежали в арке в районе станции метро "Звенигородская". Перед этим протестующие стояли на ступеньках ТЮЗа, зажгли фонарики, скандировали лозунги, а после перешли в сквер на площади. Идущие по близлежащим улицам участники еще только подходят к Пионерской площади, а некоторые с нее уже начали уходить.

Добавлено 21:59 "Медиазона" опубликовала видео, на котором видно, что одного из задержанных у ТЮЗа правоохранитель ударил коленом в живот.

Напомним, в эти минуты в Петербурге проходит несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Точкой сбора была объявлена Дворцовая площадь, ее перекрыли, и в итоге протестующие двинулись по центру Петербурга, от Сенатской площади до Сенной и далее. МВД оценило число участников в 4,5 тысячи человек.

На Сенной площади полиция жестко задержала несколько десятков протестующих: корреспонденты ЗАКС.Ру насчитали не менее трех автозаков, в каждом из которых оказалось примерно по 30 человек. Сообщалось о задержаниях на Красном мосту, где заполнены оказались два автозака. На Сенной площади полиция применяла к участникам акции силу и электрошокеры.

Фото: ЗАКС.Ру

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру