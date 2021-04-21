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21 апреля, 23:17

Активиста Иванкина увезли из отдела полиции на скорой

фото ЗакС политика Активиста Иванкина увезли из отдела полиции на скорой

Активиста Павла Иванкина увозят на машине скорой помощи после задержания на акции протеста в Петербурге, сообщает "Апология протеста".

После задержания Иванкина доставили в 18-й отдел полиции. По словам представителей "Апологии", у него обострилось хроническое заболевание. Активиста увозят с конвоем.

При задержании протестующих полицейские часто применяли силу и спецсредства, в том числе электрошокеры. Один из задержанных по имени Даниил в разговоре с "ОВД-Инфо" рассказал, что его били шокером при том, что ему уже несколько лет как поставлен диагноз "аритмия". Он рассказал, что по пути к автозаку его ударили электрошокером трижды, в бедро и живот, приговаривая "так тебе и надо".

Пришлось подъехать медикам на место событий и во время задержаний у станции метро "Звенигородская". По словам очевидцев, мужчина налетел животом на штырь забора, когда побежал вместе с остальными протестующими прочь от омоновцев. Волонтеры, которые оказали пострадавшему первую помощь, отметили, что не знают, был ли это участник акции или прохожий.

Напомним, некоторым задержанным пришлось вызывать скорую помощь в автозаки. Одна из задержанных девушек начала задыхаться после полуторачасовой поездки по городу, двух задержанных высадили из автозака на Суздальском проспекте после того, как один из них упал в обморок. Ждали скорую и еще три автозака.

Вечером 21 апреля на акцию протеста в поддержку Алексея Навального вышли несколько тысяч человек: по данным МВД – 4,5 тысячи. Около 500 протестующих задержали, их развезли по трем десяткам отделов полиции города.

Протестующие требовали допустить к Навальному в колонию его лечащих врачей: политик уже 22 дня держит голодовку на фоне серьезных проблем со здоровьем. Его врачи опасаются, что анализы политика крайне плохие, и он может умереть. О том, как в Петербурге прошла акция – в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

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21 апреля, 23:36 "ОВД-Инфо": В Петербурге задержали почти 670 человек на протестах в поддержку Навального

21 апреля, 23:17 Активиста Иванкина увезли из отдела полиции на скорой

21 апреля, 22:55 Как прошла акция в поддержку Навального в Петербурге 21 апреля

21 апреля, 22:42 Станции метро "Площадь Восстания", "Маяковская", "Гостиный двор" и "Невский проспект" вновь открыты

21 апреля, 22:24 Число задержанных на протестных акциях 21 апреля в России превысило тысячу человек

21 апреля, 22:17 Полицейские пытались задержать корреспондента ЗАКС.Ру Константина Ленькова

21 апреля, 22:05 Штаб Навального объявил о завершении акции протеста в Петербурге

21 апреля, 21:58 Задержанным в Петербурге пришлось вызывать скорую помощь в автозаки

21 апреля, 21:49 Полиция задерживает протестующих у ТЮЗа в Петербурге

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