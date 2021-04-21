Активиста Иванкина увезли из отдела полиции на скорой

Активиста Павла Иванкина увозят на машине скорой помощи после задержания на акции протеста в Петербурге, сообщает "Апология протеста".

После задержания Иванкина доставили в 18-й отдел полиции. По словам представителей "Апологии", у него обострилось хроническое заболевание. Активиста увозят с конвоем.

При задержании протестующих полицейские часто применяли силу и спецсредства, в том числе электрошокеры. Один из задержанных по имени Даниил в разговоре с "ОВД-Инфо" рассказал, что его били шокером при том, что ему уже несколько лет как поставлен диагноз "аритмия". Он рассказал, что по пути к автозаку его ударили электрошокером трижды, в бедро и живот, приговаривая "так тебе и надо".

Пришлось подъехать медикам на место событий и во время задержаний у станции метро "Звенигородская". По словам очевидцев, мужчина налетел животом на штырь забора, когда побежал вместе с остальными протестующими прочь от омоновцев. Волонтеры, которые оказали пострадавшему первую помощь, отметили, что не знают, был ли это участник акции или прохожий.

Напомним, некоторым задержанным пришлось вызывать скорую помощь в автозаки. Одна из задержанных девушек начала задыхаться после полуторачасовой поездки по городу, двух задержанных высадили из автозака на Суздальском проспекте после того, как один из них упал в обморок. Ждали скорую и еще три автозака.

Вечером 21 апреля на акцию протеста в поддержку Алексея Навального вышли несколько тысяч человек: по данным МВД – 4,5 тысячи. Около 500 протестующих задержали, их развезли по трем десяткам отделов полиции города.

Протестующие требовали допустить к Навальному в колонию его лечащих врачей: политик уже 22 дня держит голодовку на фоне серьезных проблем со здоровьем. Его врачи опасаются, что анализы политика крайне плохие, и он может умереть. О том, как в Петербурге прошла акция – в фоторепортаже ЗАКС.Ру.