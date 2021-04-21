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21 апреля, 23:36

"ОВД-Инфо": В Петербурге задержали почти 670 человек на протестах в поддержку Навального

фото ЗакС политика "ОВД-Инфо": В Петербурге задержали почти 670 человек на протестах в поддержку Навального

Правоохранители задержали 669 участников акции протеста в поддержку Алексея Навального 21 апреля, передает "ОВД-Инфо". Данные приведены на 23:30 21 апреля.

По данным проекта, по всей России задержали 1 485 протестующих. Петербург – абсолютный рекордсмен по количеству задержаний. На втором месте – Уфа, где задержали 95 участников акции, на третьем – Барнаул, где 58 задержанных. В Москве при большом количестве участников (6 тысяч человек по официальным данным МВД) задержали 26 человек.

Вечером 21 апреля на акцию протеста в поддержку Алексея Навального в Петербурге вышли несколько тысяч человек: по данным МВД – 4,5 тысячи. Около 500 протестующих задержали, их развезли по трем десяткам отделов полиции города.

Протестующие требовали допустить к Навальному в колонию его лечащих врачей: политик уже 22 дня держит голодовку на фоне серьезных проблем со здоровьем. Его врачи опасаются, что анализы политика крайне плохие, и он может умереть. О том, как в Петербурге прошла акция – в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

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21 апреля, 23:36 "ОВД-Инфо": В Петербурге задержали почти 670 человек на протестах в поддержку Навального

21 апреля, 23:17 Активиста Иванкина увезли из отдела полиции на скорой

21 апреля, 22:55 Как прошла акция в поддержку Навального в Петербурге 21 апреля

21 апреля, 22:42 Станции метро "Площадь Восстания", "Маяковская", "Гостиный двор" и "Невский проспект" вновь открыты

21 апреля, 22:24 Число задержанных на протестных акциях 21 апреля в России превысило тысячу человек

21 апреля, 22:17 Полицейские пытались задержать корреспондента ЗАКС.Ру Константина Ленькова

21 апреля, 22:05 Штаб Навального объявил о завершении акции протеста в Петербурге

21 апреля, 21:58 Задержанным в Петербурге пришлось вызывать скорую помощь в автозаки

21 апреля, 21:49 Полиция задерживает протестующих у ТЮЗа в Петербурге

21 апреля, 21:34 Участники протестов в Петербурге дошли до ТЮЗа

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