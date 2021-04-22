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10:38

В Красноярске SMM-менеджера команды Навального оштрафовали за анонс акции 21 апреля в Telegram

фото ЗакС политика В Красноярске SMM-менеджера команды Навального оштрафовали за анонс акции 21 апреля в Telegram

Суд в Красноярске счёл, что SMM-менеджер локальной команды Навального Наталья Петеримова виновна в повторном нарушении законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал её на 250 тысяч рублей, делится "Апология протеста".

Поводом для административного преследования Петеримовой послужил анонс протестной акции 21 апреля в чате Telegram-канала. Силовики вычислили её номер телефона, воспользовавшись помощью "коллег" из Информационного центра ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Кроме того, суд оштрафовал на 25 тысяч рублей лидера красноярской команды Навального Анастасию Корсакову, которой также инкриминировали "протестную" ст. 20.2 КоАП за анонс акции в Instagram.

Адвокаты "Апологии протеста" намерены обжаловать оба решения.

Минувшим днём, 21 апреля, во многих российских городах прошли протестные демонстрации в поддержку политика Алексея Навального, которые, традиционно, разгонялись полицией.

Петербург оказался в лидерах по количеству задержанных - в автозаки отправили свыше 800 человек.

ЗАКС.Ру побывал на мероприятии, подробности - смотрите или читайте в наших репортажах.

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