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10:57

Горизбирком перенес заседание по формированию ТИКов, как предлагал ЦИК

фото ЗакС политика Горизбирком перенес заседание по формированию ТИКов, как предлагал ЦИК

Санкт-Петербургская избирательная комиссия планировала в 10:00 часов 22 апреля провести заседание по формированию территориальных избирательных комиссий №№ 1-30. Однако, трансляция заседания к 10:40 часам не началась.

Член Горизбиркома от Партии роста Алексей Березин сообщил ЗАКС.Ру, что заседание по ТИКам перенесли. Его планируется провести 23 апреля в 12:00 часов, уточнил Березин.

Напомним, 21 апреля состоялась рабочая группа Горизбиркома по формированию новых составов 30 территориальных комиссий. После этого глава ГИК Наталья Чечина отчитывалась перед Центральной избирательной комиссией о наборе людей в ТИКи. Центризбирком остался недоволен. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Чечиной не проводить сразу после рабочей группы заседание по формированию территориальных избиркомов и еще раз обсудить вопрос.

София Саттарова

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