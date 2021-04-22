Главу штаба Навального в Кургане арестовали на 30 суток из-за протеста 21 апреля

Курганский суд отправил под 30-суточный административный арест координатора локального штаба Алексея Навального Алексея Шварца, обвинив его в неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) и нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), передает "МБХ медиа".

"По двум протоколам суд назначил ему 30 и 12 суток административного ареста, по факту они должны суммироваться и сам арест будет только 30 суток. Но даже сам судья не смог ответить, как именно они суммируются", - поделился наблюдениями Шварц.

Соратники Навального анонсировали общероссийские митинги после того, как лечащие врачи политика опубликовали результаты его биохимического анализа крови. Из них следует, что состояние политика в колонии критическое, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. С 31 марта он держит голодовку.

Минувшим днём, 21 апреля, митинги всё же прошли - как и было запланировано.

Петербург оказался в лидерах по количеству задержанных - в автозаки отправили свыше 800 человек.

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