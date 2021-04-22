Макаров назвал акции в поддержку Навального "абсолютно яростными" и "незаконными"

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров считает, что протестные шествия в поддержку Алексея Навального, которые состоялись 21 апреля в Петербурге, требуют "анализа и ответственности" со стороны всех депутатов.

Председатель парламента на заседании ЗакСа 22 апреля назвал акции "навальнистов" "абсолютно яростными" и "незаконными". Макарова особенно задело, что протестные выступления состоялись в день, когда Владимир Путин оглашал послание к Федеральному Собранию. По словам спикера, страна должна сплотиться вокруг президента и силовиков.

- Мы должны говорить о целостности, единении России, поддерживать президента, правоохранительные органы, силовые структуры, - заявил Макаров.

Депутату от "Яблока" Борису Вишневскому, который накануне помогал задержанным с соблюдением их прав, Макаров посоветовал говорить попавшим в полицейские отделения, что не надо ходить по незаконным акциям.

- Бить людей не надо, - отметил с места Вишневский.

Позже он подчеркнул, что акция была мирной, хоть и несогласованный. Однако ответили на неё дубинками, добавил Вишневский.

Напомним, акции с требованием оказать медицинскую помощь находящемуся в колонии Алексею Навальному прошли во многих городах России. В Петербурге в шествиях по центру города участвовало до 10 тысяч человек. По предварительным данным "ОВД-Инфо", 806 из них задержали. Всего по стране - 1786 задержанных.

ЗАКС.Ру побывал на мероприятии, подробности - смотрите или читайте в наших репортажах.

Сергей Еремеев

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