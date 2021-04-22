Участника протестов 21 апреля в Петербурге арестовали на 12 суток

Невский районный суд Петербурга арестовал Артура Рахманкулова на 12 суток за участие в акции протеста в поддержку Алексея Навального 21 апреля, сообщает "Апология протеста".

На Рахманкулова был составлен протокол по ч.1 ст.20.2.2 КоАП (массовое одновременное передвижение граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка или помехи работе транспорта).

Напомним, 21 апреля в ряде городов России прошли акции с требованием оказать качественную медицинскую помощь Алексею Навальному, который на фоне серьезных проблем со здоровьем уже более трех недель держит голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове. В Петербурге на шествие по центру города вышли до 10 тысяч человек (официальные данные МВД - 4,5 тысячи). По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 806 демонстрантов, всего по стране - 1786 задержанных.

О том, как прошла акция в Петербурге — смотрите или читайте в наших репортажах.