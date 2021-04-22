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13:07

Москалькова: Содержание Навального в больнице соответствует международным стандартам

фото ЗакС политика Москалькова: Содержание Навального в больнице соответствует международным стандартам

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова письменно отчиталась перед генсекретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич о том, что странам Запада не следует беспокоиться о состоянии здоровья политика Алексея Навального, так как условия его содержания в больнице при колонии соответствуют международным стандартам, делится "Интерфакс".

Омбудсмен сообщила, что "фактов применения к А.А. Навальному жестокого или грубого обращения не установлено". Кроме того, по её словам, ночью сотрудники ФСИН не прерывают ежечасно сон Навального, - это им запрещено. Сам политик заявлял обратное.

Днём ранее Москалькова рассказала, что Навального в колонии посещали гражданские медиков, которые не обнаружили серьёзных рисков для его здоровья. При этом лечащих врачей оппозиционера по-прежнему к нему не допускают.

Добавим также, что накануне это требование звучало в лозунгах на протестной акции в Петербурге.

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