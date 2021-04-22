"Главное событие — послание президента": Песков не увидел причин оценивать протесты 21 апреля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят повода давать оценку акциям протеста в поддержку Алексея Навального, которые прошли 21 апреля в ряде городов России, передает "Интерфакс".

"Не видим здесь поводов для нашей оценки. Скорее, это тема для оценки органов правопорядка, внутренних дел. Мне неизвестно о том, что где-то акции проводились в законном режиме", - заявил Песков.

По его словам, акции "были, скорее, незаконными", потому что "не были согласованы".

"В остальном это дело органов внутренних дел. Конечно же, главное событие вчера — это послание президента Федеральному Собранию", — убежден Песков.

Напомним, 21 апреля в ряде городов России прошли акции с требованием оказать качественную медицинскую помощь Алексею Навальному, который на фоне серьезных проблем со здоровьем уже более трех недель держит голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове. В Петербурге на шествие по центру города вышли до 10 тысяч человек (официальные данные МВД - 4,5 тысячи). По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 806 демонстрантов, всего по стране - 1786 задержанных.

О том, как прошла акция в Петербурге — смотрите или читайте в наших репортажах.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру