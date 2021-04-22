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13:40

Полиция признала применение силы к SMM-редактору команды Навального Шепелеву в ходе обыска

фото ЗакС политика Полиция признала применение силы к SMM-редактору команды Навального Шепелеву в ходе обыска

Столичные правоохранители признали, что во время обыска у SMM-редактора команды Навального Александра Шепелева к нему была применена сила, извещает "Апология протеста".

В протоколе, оформленном по ч.1 ст. 19.3 КоАП, указывается, что в ходе оперативного мероприятия Шепелев "стал вести себя агрессивно, стал препятствовать следственным действиям, а именно отталкивать в сторону, угрожать неприятностями по службе, на неоднократные требования прекратить свои противоправные действия не реагировал, стал вести себя более агрессивно, хватал за форму, пытался спровоцировать драку, тем самым воспрепятствовал исполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей".

Согласно рапорту сержанта полиции, обыск у Шепелева проходил в рамках "санитарного дела". Молодой человек якобы вёл себя "вызывающе".

"В результате чего была применена физическая сила, в том числе боевые приемы борьбы", - следует из документа.

Накануне Шепелев пожаловался на избиения силовиков во время обыска в его квартире. "Навальнист" в итоге обратился в больницу в Люберцах, врачи диагностировали у него "подкожное кровоизлияние в области левой брови, правого плечевого сустава, лопаточной области с обеих сторон грудной клетки, слева ушиб мягких тканей, грудной клетки".

Добавим также, сегодня ночью прошёл обыск и другого члена SMM-команды Навального: в Красноярске силовики пришли к Наталье Петеримовой.

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