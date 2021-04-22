Политолог Бианки о массовых задержаниях в Петербурге: Система реагирует на значимость города

Политолог Валентин Бианки в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что одна из причин массового задержания протестующих на акции 21 апреля в значимости Петербурга для федеральных властей. На митинге в городе на Неве задержали более 800 человек, тогда как по всей России в общей сложности около 1700 отправленных в автозаки.

- По всей видимости система таким образом реагирует на значимость Петербурга. Петербург 20 лет сверхзначимый политически в силу того, что это родина президента и заметной части элиты. Тут решение всего федерального руководства крепко заняться политическим процессом в городе. Поэтому, по факту, получается, что это единственный регион, где, во-первых, было массово, во-вторых, где было достаточно жестко, - считает Бианки.

По его мнению, еще одна возможная причина - массовые задержания на прошлых протестах. Участники акции 21 апреля уже были "разогреты" действиями силовиков на зимних митингах, предположил политолог:

- Мне кажется, что это связано с тем, что и на прошлых митингах так же было. И люди уже этим разогреты были, те, кто выходит. Чем более люди разогреты, тем более интенсивно реагирует система - такой самораскручивающийся цикл.

Бианки отметил, что в Москве можно ожидать "смыкания" протеста в поддержку Алексея Навального с вероятными предвыборными протестами. В Петербурге такое вряд ли произойдет - в городе не там много известных широкому кругу людей политиков, которых могут не допустить на выборы, считает Бианки. По его словам, все будут ориентироваться на федеральную повестку.

Как прошла петербургская акция в поддержку Алексея Навального - смотрите или читайте в репортажах ЗАКС.Ру.

София Саттарова