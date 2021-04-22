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17:18

Петербургские суды начали штрафовать и отправлять под арест участников акции 21 апреля

фото ЗакС политика Петербургские суды начали штрафовать и отправлять под арест участников акции 21 апреля

Суды Петербурга приступили к процессам над участниками протестной акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей накануне, 21 апреля.

Так, сообщает объединённая пресс-служба инстанций, Кировский райсуд изучил восемь поступивших в него протоколов по ставшей классической для демонстраций ст. 20.2 КоАП и оштрафовал всех на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге.

В свою очередь Фрунзенский райсуд рассмотрел 9 "протестных" дел и назначил пяти гражданам штрафы в размере 10 тысяч рублей, а четырем оставшимся по 3, 5, 5 и 10 суток административного ареста.

В Смольнинский райсуд поступило четыре дела: задержанным назначили 5, 7, 7 и 7 суток ареста.

Приморский райсуд получил 62 материала на участников акций и пока рассмотрел девять из них, постановив 7 вернуть в полицию, а двоих оштрафовать на 10 тысяч рублей.

Уточняем, что в отношении всех демонстрантов составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (Организация не являющегося публичным массового мероприятия либо участие в нём, создающее помехи передвижению граждан и транспорта).

Напомним, в ходе акции 21 апреля Петербург побил рекорд по задержаниям: в автозаки отправили более 800 человек, тогда как по всей России силовики схватили почти 1800 демонстрантов.

ЗАКС.Ру побывал на протесте, подробности - смотрите или читайте в наших репортажах.

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