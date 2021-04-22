"Лечить будет просто некого": Врачи Навального призвали его прекратить голодовку

Лечащие врачи Алексея Навального призвали политика отказаться от голодовки, текст их обращения публикует "Медиазона".

Медики подчеркнули, что предприняли "максимальное количество попыток" добиться допуска к пациенту и понимают, что их требование пройти к Навальному "так скоро, как это необходимо для сохранения жизни и здоровья" их пациента не будет выполнено.

"Также мы понимаем, что дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью А.А. Навального и может привести к самому печальному исходу — к смерти. Учитывая симптомы почечной недостаточности, тяжелую неврологическую симптоматику, тяжелую гипонатриемию, которая может привести к диффузному отеку мозга, дальнейшим тяжелым неврологическим нарушениям в виде судорожного синдрома и угнетения сознания до уровня комы, мы понимаем: если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого", — заявили медики.

Врачи также настаивают на "скорейшем переводе и госпитализации" Навального в многопрофильный стационар Москвы.

"Только там, учитывая сложность его состояния ввиду предшествующего тяжелейшего поражения нервной системы боевым отравляющим веществом, ему могут быть оказаны надлежащий уход и медицинская помощь на должном уровне", - считают медики.

Навальный держит голодовку в исправительной колонии № 2 Покрова уже 23 дня на фоне серьезных проблем со здоровьем: он требует допустить к нему его лечащих врачей. 20 апреля медики опубликовали результаты его биохимического анализа крови, из которых следует, что состояние политика в колонии критическое, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце.

19 апреля ФСИН объявила о переводе Навального из исправительной колонии №2 в стационар больницы для осужденных в ИК-№3. Состояние политика при этом в службе назвали удовлетворительным.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру