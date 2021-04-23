18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:33

Сергей Боярский подал документы на праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Сергей Боярский подал документы на праймериз "Единой России"

Депутат Госдумы Сергей Боярский подал документы для участия в праймериз "Единой России", сообщили представители единороссов.

Боярский подал документы по федеральному избирательному округу по Петербургу. О своем намерении баллотироваться в Госдуму он заявил на встрече со студентами Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. 

Боярский заявил, что среди его планов на законопроектную деятельность - "и защита персональных данных, и борьба с киберпреступностью, и поддержка малого и среднего предпринимательства, и многие другие вопросы". 

Сергей Боярский вошел в состав седьмого созыва Госдумы в 2016 году. Он занимает пост первого зампредседателя комитета по информационной политики.

Со списом заявивших о своем желании выдвигаться на выборы в Петербурге можно ознакомиться на карте избирательных округов ЗАКС.Ру.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:57 Петербург примет дополнительные матчи Евро-2020 вместе с Севильей

12:47 РФ высылает пятерых польских дипломатов

12:33 Шульман о поведении петербургских силовиков: Правоохранительно-административная беда

12:33 Сергей Боярский подал документы на праймериз "Единой России"

11:54 "Коммерсантъ": Власти хотят доплачивать разработчикам за патриотические видеоигры

11:53 Арест главы "Альянса учителей" Даниила Кена оставили в силе

11:52 Муниципал: Бывший депутат МО "Васильевский" Замараева вошла в руководство антикоррупционного комитета ЛДПР

11:50 Муниципал: Горсуд оставил мундепа МО "Гавань" Кузина в спецприемнике

11:42 Ростовская "навальнистка" пожаловалась на пытки после задержания

11:29 ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выплатах 10 тысяч рублей на школьников

11:15 В РФ - еще почти 9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 694

11:05 В ЗакСе одобрили документ о запрете судимым получать деньги за рассказы о преступлениях

10:55 РИА "Новости": "Справедливая Россия - За правду" может сменить председателя

10:46 На художницу Нордик составили протокол за проведение несогласованной акции

10:28 РБК: Петр Толстой может возглавить московское отделение "Единой России"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru