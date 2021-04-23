Сергей Боярский подал документы на праймериз "Единой России"

Депутат Госдумы Сергей Боярский подал документы для участия в праймериз "Единой России", сообщили представители единороссов.

Боярский подал документы по федеральному избирательному округу по Петербургу. О своем намерении баллотироваться в Госдуму он заявил на встрече со студентами Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича.

Боярский заявил, что среди его планов на законопроектную деятельность - "и защита персональных данных, и борьба с киберпреступностью, и поддержка малого и среднего предпринимательства, и многие другие вопросы".

Сергей Боярский вошел в состав седьмого созыва Госдумы в 2016 году. Он занимает пост первого зампредседателя комитета по информационной политики.

Со списом заявивших о своем желании выдвигаться на выборы в Петербурге можно ознакомиться на карте избирательных округов ЗАКС.Ру.

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