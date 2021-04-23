Полицейские увезли главу штаба Навального из спецприемника в неизвестном направлении

Сотрудники полиции увезли координатора петербургского штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову из спецприемника в неизвестном направлении, сообщается в Telegram-канале штаба. Это произошло за час до того, как Фатьянова должна была выйти из спецприемника после административного ареста в 10 суток.

Обновлено 14:20 Штаб Навального сообщил, что Фатьянову доставили в 39-й отдел полиции в Металлострое.

Похожая ситуация произошла с Фатьяновой в феврале 2021 года. Тогда ее за два часа до выхода из спецприемника увезли в 39-й отдел полиции из-за жалобы местного жителя.

"Вывезли за 1,5 часа до выхода в ОВД №39 в Колпино по жалобе бдительного гражданина на то, что я в феврале агитировала за Навального. Видимо в застенках спецприемника", - рассказала Фатьянова в своем Twitter после освобождения 8 февраля.

Октябрьский районный суд 14 апреля арестовал координатора петербургского штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову на 10 суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за публикацию ролика, в котором Фатьянова призывает сторонников выйти на митинг 31 января. Фатьянова на момент публикации видео отбывала другой административный арест в спецприемнике.

Константин Леньков