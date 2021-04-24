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Выборы - 2021

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13:20

Павел Швец объявил о выдвижении на выборы в ЗакС

фото ЗакС политика Павел Швец объявил о выдвижении на выборы в ЗакС

Лидер петербургской ячейки Партии роста Павел Швец, возглавляющий также муниципалитет №72, объявил в социальных сетях о своем желании побороться за мандат депутата Законодательного собрания. Без активного участия в кампании жителей Фрунзкнского района, с которым он себя связывает как коренной житель и местный депутат, успеха, по мнению Швеца, уже не в первый раз добиться не получится. Политик предвидит "и суды, и чернуху".

"Все эти годы я делал всё возможное, чтобы работа власти была максимально публичной - освещал публичные слушания, публиковал информацию о госзакупках, инициировал многочисленные депутатские запросы, работая помощником Оксаны Дмитриевой, сделал возглавляемый мной муниципалитет № 72 одним из самых открытых для граждан во всем Петербурге", - описал он свои преимущества на странице "ВКонтакте".

Швец идет в городской парламент от 22 округа, а по "думскому" 217 округу собирается активно помогать своей сподвижнице Оксане Дмитриевой переизбраться в парламент федеральный. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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