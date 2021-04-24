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15:00

Анохин заявил, что он не надувает щеки

фото ЗакС политика Анохин заявил, что он не надувает щеки

Петербургский депутат Андрей Анохин продолжил публичное и заочное выяснение отношений со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, посоветовавшим ему накануне "не надувать щеки". Конфликтная ситуация образовалась на фоне недопуска Анохина до праймериз единороссов и его выхода из партии.

"Это не "надувание щёк", это позиция, которая заключается в следующем: парламент Петербурга - это не частное предприятие одного человека. Председатель парламента - это первый среди равных. Нельзя преследовать людей за их мнение. Дискуссия и свобода слова - это основы парламентаризма. Нельзя унижать и ломать судьбы людям, которые находятся в подчинении", - написал Анохин минувшей ночью в своем Instagram.

По мнению политика, каждый день пребывания Макарова в его высоком статусе вредит городу и его парламентской культуре. Ранее опальный единоросс назвал своего недавнего старшего товарища "категорическим оппонентом". Подробнее о "кейсе Анохина" читайте в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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