Анохин против всех

Депутат Законодательного собрания Андрей Анохин 19 апреля объявил о выходе из "Единой России". Этому предшествовал отказ партии подумать над выдвижением депутата в новый созыв парламента. Анохин считает, что таким образом лидер "Единой России" в Петербурге Вячеслав Макаров мстит ему. О затяжном конфликте в парламенте и деятельности депутата - в материале ЗАКС.Ру.

Поэт-затейник

Анохин является депутатом ЗакСа уже второй созыв. Сначала он представлял там партию "Справедливая Россия", но вышел из нее из-за неисполнения решений фракции о консолидированном голосовании. В 2016 году Анохин вступил в "Единую Россию", перед новыми выборами в Законодательное собрание. Выборы он выиграл и снова стал петербургским депутатом.

В роли парламентария Анохин запомнился тем, что организовал первый политический рэп-батл. В соперники себе он пригласил другого депутата ЗакСа Максима Резника (фракция Партии роста). Батл прошел в октябре 2017 года, парламентарии на нем вспомнили шумевший тогда фильм "Матильда", коррупцию, передачу Исаакиевского собора РПЦ и другие темы. В одном из раундов Резник обратился ко всей "Единой России" в лице Анохина и попросил отстать от деятелей культуры:

"Зачем посадили Серебренникова Кирилла,

Кошмарите Алексея Учителя?

Бьете по лучшим людям из крупнокалиберного кадила

Вы как черти мучители!

Скоро всех оденете в рясы цвета хаки.

Смотри, мощей не соберете, когда дойдет до драки!".

Анохин ответил ему словами о том, что либеральная оппозиция не чтит историю, а царскую семью в "Матильде" представили в негативном свете:

"Во имя Христа семья смерть приняла,

Грехи искупая народа она:

Николай, Александра, Ольга, Мария, Алексей, Татьяна, Анастасия.

Вечную память они обрели на просторах русской земли.

И тем больнее пощечина тех, кто святую семью вогнал во грех.

Бюджетными деньгами устроили раскол.

Нутро нам показали, там стыд один, позор".

В батле победил Резник - за него голоса отдали все четыре члена жюри. Анохин после проигрыша решил не оставаливаться на достигнутом и заявил о намерении открыть площадку для политических рэп-батлов. Но случились после этого только одни политические дебаты в поэтической форме.

Анохин вызвал на рэп-батл оппозиционера Алексея Навального. Последний в Петербург на мероприятие не приехал, но депутат от идеи не отказался и выступил против картонного политика: на коробку из под холодильника он наклеил фото с лицом Навального. Парламентарий объяснил такой ход словами о том, что оппозиционер и на самом деле "картонный".

- Навальный и есть картонный. И смеялись люди недалекие, которые не понимают, что Навальный картонный, пустой, за которым ничего нет. Им просто манипулируют, он инструмент определенных личностей. И настоящий Навальный, такой, какой он есть, не тот, которого мы видим по интернету, а тот, какой он в жизни - он и был на этом баттле в виде картонки, - сказал Анохин.

По мотивам рэп-батла с Навальным депутат позже снял клип и опубликовал его на YouTube. Песня получила название "Готов говорить". В ней Анохин критикует Навального и его сторонников и заявляет, что их заветное желание - "в унитазе смыть страну".

Среди противников по рэп-батлам у Анохина есть и снеговик. Так депутат решил высказаться о плохой уборке снега в городе.

Поперек единороссов

Во время депутатской деятельности Анохин всегда поддерживал губернаторов Петербурга: сначала положительно высказывался о Георгии Полтавченко, а затем, сразу после смены главы города, об Александре Беглове. Депутат защищал Беглова на заседаниях Законодательного собрания перед Резником и депутатом-"яблочником" Борисом Вишневским, отстаивал право Беглова уйти с заседания сразу же после своего выступления, предлагал вручать "лопаты презрения" по аналогии с "лопатами Беглова".

Поддерживал Анохин Беглова еще до выборов, когда последний был только врио губернатора. После дня голосования, на конференции "Единой России" в ноябре 2019 года депутата исключили из регионального политического совета партии.

После этого Анохин несколько месяцев практически не давал о себе знать, но затем стал все громче критиковать своих коллег по партии власти. В частности, депутат отказался поддерживать запрос единороссов к губернатору. Обращались они к нему из-за расклеенных по улицам город плакатов с лицом парламентария Дениса Четырбока, надписью "Я решаю, когда похоронить ваш бизнес" и перечислением некоторых его законопроектов. Некоторые инициативы на тот момент уже утратили свою актуальность, а некоторые были представлены в негативном свете - представители "Единой России" посчитали такие плакаты клеветой и попросили губернатора помочь найти заказчика расклейки листовок. Исполнителей поймали "по горячим следам". Ими оказались два молодых человека 19 и 20 лет. Анохин заявил, что отказался подписываться под обращением, так как не хочет расправы над решившими просто подзаработать студентами. Также депутат признался, что другая причина отказа - сложные отношения с комитетом по законодательству (КПЗ), который возглавляет Четырбок.

С КПЗ и другими комитетами и комиссиями Законодательного собрания у Анохина действительно не складывалось: его законопроекты никто не рассматривал. В январе 2021 года депутат попытался внести с голоса шесть своих инициатив, но та попытка, как и все последующие, не увенчалась успехом. Четырбок тогда заявил, что по законопроектам Анохина нет заключения совета законодателей. В марте глава КПЗ назвал инициативы коллеги "сырыми", тогда их рассматривать тоже не захотели.

Анохин и сам выступал против законопроектов своих коллег по партии. Еще в сентябре 2020 года он раскритиковал документ о регулировании деятельности уличных музыкантов, который подготовил Четырбок.

- Не надо трогать молодежь. В случае, если после принятия этого закона вы пойдете дальше, против парламента весь Невский запоет. Я вам это обещаю, - сказал Анохин.

Против он выступил и по законопроекту о реновации, который остальные единороссы единогласно поддержали. Депутат заявил, что сначала стоило рассмотреть предложенный пакет поправок на комиссии, а уже затем принимать его на заседании.

Высказался Анохин и о несоблюдении масочного режима в Законодательном собрании, в частности, депутатами от "Единой России". Во время выступления парламентария в ЗакСе без масок сидели спикер Вячеслав Макаров и вице-спикеры Сергей Соловьев и Анатолий Дроздов. В своем аккаунте в Instagram Анохин поинтересовался у Соловьева, кто ему дал разрешение везде ходить без маски. Тот, уже в эфире телеканала "78", ответил, что "переболел":

"Я, конкретно, переболел, у меня есть разрешение [находиться на заседании] без маски. С Дроздовым такая же ситуация", - сказал Соловьев.

Позже в разговоре с ЗАКС.Ру депутат пояснил, что разрешения, естественно, никакого не существует. Просто у него уже есть антитела, уточнил Соловьев.

По признанию самого Анохина летом 2020 года, сложности у него были со многими коллегами в ЗакСе - поддерживал его в трудную минуту депутат-единоросс Роман Коваль. Но того в июле 2020 года арестовали по подозрению в получении взятки.

Постепенно наступая то на одного, то на другого единоросса Анохин в феврале 2021 года дошел и до прямой критики спикера ЗакСа и лидера петербургского отделения "Единой России" Вячеслава Макарова.

- Вячеслав Серафимович, я считаю, что вы враг парламентаризма Санкт-Петербурга. Я ошибся, что отдал за вас голос, это была моя ошибка. Вы уничтожаете Законодательное собрание Санкт-Петербурга, - заявил Анохин с трибуны парламента.

Он поддержал телеканал "78", которому отказали в аккредитации в ЗакС. Депутат даже запустил для помощи журналистам флешмоб, требуя от руководства парламента допуска всех СМИ на заседания.

В конце марта Анохин заявил о "травле" со стороны коллег по ЗакСу: его помощников стали регулярно допрашивать и перестали платить зарплату.

"Я больше не буду молчать о том, в каких условиях приходится работать мне и моей команде. Это продолжалось больше года. После каждого моего выступления моих помощников вызывали. Проверяли документы, опрашивали, не продлевали договоры, намекали на увольнения. Мне говорят открыто, что пока указания "сверху" не поступит, придираться будут к каждой запятой. А в этом месяце дошло до того, что все сотрудники, которые с мной работали, не получили зарплату", - сказал парламентарий.

Однако, казалось, рвать отношения с партией окончательно депутат не спешит. В начале апреля Анохин подал документы на праймериз "Единой России" и заявил, что надеется на поддержку простого народа. Партия решила отказать своему единомышленнику в участии в предварительном голосовании. Причины - дискредитация партии, несоблюдение этических норм и отклонение от коллегиальной партийной позиции. Глава "Единой России" в Петербурге Макаров сказал, что это было единогласное решение. Он отказался подробнее прояснять причины отказа Анохину.

Сначала депутат заявил, что готов идти на выборы не от партии власти. Через несколько дней, 19 апреля, Анохин и вовсе объявил о выходе из "Единой России". Вместе с этим он сообщил, что описал весь происходящий "беспредел" в письме к секретарю генерального совета партии Андрею Турчаку. В обращении Анохин, по его словам, написал, что считает отказ от участие в праймериз - местью Макарова.

"Его право"

Неожиданным решение Анохина покинуть партию стало для депутата-единоросса Константина Чебыкина. Он отметил, что до этого депутат нигде открыто о своих намерениях не заявлял. По словам Чебыкина, с Анохиным у него "нормальные рабочие отношения":

- Я вообще очень контактный человек, скажем так. Поэтому нормальные [отношения с Анохиным], мы с ним в одной комиссии работаем по промышленности и предпринимательству. Нормальные рабочие отношения.

Решение коллеги выйти из партии перед выборами осудил другой депутат-единоросс Алексей Цивилев. "Предвыборный трансфер ни одну партию не красит", - считает парламентарий. Он отметил, что состоять или нет в той или иной партии - личное дело каждого, но смена политорганизации перед выборами вызывает вопросы.

- Быть в партии - это дело личное. Но почему эти вопросы возникают непосредственно перед выборами? У людей создается впечатление, что, к сожалению, политические партии - это только инструмент достижения власти, а не достижения других целей, которые содержатся в платформах партии. К сожалению, все действия говорят о том, что да - это исключительно для того, чтобы избраться. С этой точки зрения, отрицательно [отношусь к выходу Анохина из "Единой России"], с точки зрения, что это мнение каждого человека - это его право, - сказал Цивилев.

С последним высказыванием согласен и лидер фракции "Единой России" Александр Тетердинко.

- Я не хочу оценивать действия своих коллег. Пусть это на его совести остается. Он решил для себя так. Я напомню, что он был в "Справедливой России", теперь он был в "Единой России", теперь он решил, видимо, поменять политическую партию. Это его право, - считает Тетердинко.

Похожим образом ответил вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев. Он также считает, что выйти из "Единой России" право Анохина. Подробнее комментировать возможные мотивы выхода депутата из партии его коллеги отказались. Если у Анохина были какие-либо претензии к региональному лидеру "Единой России" Макарову, то он мог Алексей Цивилев. Он отметил, что Анохин этого делать не стал.

Высказывание Анохина о том, что Макаров якобы является врагом парламентаризма, депутат "Единой России" Денис Четырбок прокомментировал коротко:

- Мнение Анохина о достоинствах и недостатках картонной тары для меня куда более ценно, чем его рассуждения о парламентаризме.

Он добавил, что оценить работу Анохина в парламенте сложно. Ее, по мнению Четырбока, не было, а запомнился парламентарий только рэп-батлами, клипом про утку и дракой со снеговиком, считает депутат.

- Этого ли ждали от него избиратели, я не знаю, но думаю, что на его избирательной территории есть куда более важные проблемы, которые нужно было решать. Я не помню, чтобы, стоя за трибуной, он поднимал вопрос с теми же пробками в Приморском районе или отсутствием заезда на ЗСД. ЖК "Шуваловский", "Чистое небо", "Юбилейный квартал" - люди оттуда на работу выехать не могут, часами в пробках стоят, а их депутат в это время осваивает мир блогерства и со снеговиками сражается. Вместо того чтобы решать эти реально волнующие людей проблемы он занимается каким-то хайпожорством, - уверен парламентарий.

София Саттарова

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