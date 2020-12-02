ЗакС в борьбе за муниципалов и доброе имя Четырбока

Враги депутатов "Единой России" могут дойти до создания террористических ячеек, считает спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. Но пока они ограничиваются распространением плакатов, критикующих депутата Дениса Четырбока. Единороссы расценили это как попытку подорвать государственное устройство и 2 декабря обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой найти заказчика. Макаров считает, что искать надо не среди бизнес-сообщества и не в рядах парламентских партий. Оппозиционеры ЗакСа, тем временем, продолжают борьбу за своих единомышленников из муниципалитетов, которых уже лишили или могут лишить депутатских мандатов.

Очередное заседание петербургского парламента началось с громкого предостережения спикера Вячеслава Макарова:

- Сегодня прокламации расклеиваются по всему городу, проводятся какие-то мероприятия в отношении депутатов неизвестно кем. Потом начнут создавать ячейки, подпольные горкомы. Ячейки, включая, террористические.

Это депутаты утверждали запрос фракции "Единая Россия" к губернатору Александру Беглову. Единороссы заступились за своего однопартийца Дениса Четырбока. В конце ноября на улицах города появились плакаты с его портретом и подписью "Я решаю, когда похоронить ваш бизнес". На плакатах было перечисленно несколько законодательных инициатив Четырбока, причем некоторые из них утратили актуальность, а другие были интерпретированы в негативном ключе. Единороссы расценили это как клевету.

Макаров, представляя запрос, заявил, что дело даже не в его коллеге - неизвестный организатор якобы подрывает основы государственного устройства и систему законодательной власти в Петербурге. Спикер ЗакСа объявил, что расклейщики были пойманы по горячим следам. Он поблагодарил за это высокопоставленных офицеров ФСБ и МВД, вплоть до начальника городской полиции Романа Плугина. Позже "Фонтанка" деанонимизировала личности задержанных. Ими оказались два студента 19 и 20 лет. Оба, пишет издание, рассказали правоохранительным органам, что познакомились с организатором провокации в Telegram и при встрече получили от него по 10 тысяч рублей. В настоящее время они находятся на свободе.

Председатель городского парламента и его однопартийцы просят губернатора, чтобы тот проявил заинтересованность в поиске конечного заказчика. Макаров заявил, что к провокации не имеют отношения партии, представленные в парламенте. С ним согласен беспартийный депутат Максим Резник.

- Это точно не оппозиция, - прокомментировал Резник ЗАКС.Ру. - Потому что оппозиция обязательно прошлась бы по "Единой России", а эти листовки сделаны осторожно, на них нет ни логотипа, ни названия партии.

Отдельные депутаты, например, Оксана Дмитриева из Партии Роста, предположили, что информационная атака могла быть пролоббирована предпринимателями, которых задели инициативы Четырбока. Однако, судя по выступлению Макарова, эту версию он не рассматривает, как минимум, в качестве приоритетной.

За принятие запроса депутаты проголосовали почти единогласно. Кнопку "против" нажал только один человек. "Яблочник" Борис Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что голосовал "за", потому что считает, что любые запросы депутатов должны быть рассмотрены. Однако, по его мнению, ситуация с агитками не подорвала ничей авторитет кроме "одного конкретного депутата, который сам сделал для подрыва своего авторитета больше, чем тот, кто рисовал плакаты".

- Раньше об этой ситуации знали только те, кто видел эти плакаты, теперь узнали все, - отметил Вишневский.

Под коллективным запросом подписались 33 единоросса, но всего во фракции партии власти 35 человек. По понятным причинам нет автографа сидящего в СИЗО депутата Романа Коваля. Кроме того, не поддержал общее начинание единоросс Андрей Анохин, у которого в последнее время не заладились дела с партийным руководством. Год назад его исключили из регионального совета "Единой России" и с тех пор ЗакС демонстративно не включает в повестку заседаний законопроекты депутата.

Анохин в беседе с ЗАКС.Ру подтвердил, что решил не подписываться осознанно. Он объяснил это сложными отношениями с комитетом по законодательству, которым руководит Четырбок. Кроме того, депутат признался, что не желает расправы над задержанными студентами-расклейщиками, желавшими просто подработать. Отвечать на вопрос, был ли он единственным депутатом, нажавшим кнопку "против", Анохин не стал, сославшись на тайну голосования.

Конечно, городской парламент обсуждал и другие, не менее важные для общества инициативы. Утвердил во втором чтении корректировку бюджета города. Все поправки оппозиции традиционно были отклонены. Приняты за основу две инициативы комиссии по городскому хозяйству: о механизме планирования деятельности по территориям комплексного и устойчивого развития, а также о принципах формирования районных комиссий по землепользованию и застройке.

Законопроект о переименовании МО № 75 в "Александровский" прошел второе чтение. Введение в обиход нового названия решено перенести с января на июль из-за намеченной на апрель переписи населения. В первом чтении была одобрена инициатива городской прокуратуры, по которой все внутригородские муниципальные образования Петербурга - а к ним относится большинство муниципалитетов города - больше не смогут называться муниципальными округами. В перспективе это приведет к изменению уставов, замене вывесок и т.п. Необходимость в этом представитель прокурора в ЗакСе Татьяна Яковлева объяснила новеллами в федеральном законодательстве - там в понятие "муниципальный округ" теперь вкладывается значение, отличное от петербургского.

Оппозиционеры ЗакСа при любом упоминании муниципалов или прокуратуры раз за разом поднимали тему лишения мандатов нескольких депутатов местных советов. Нескольких человек уже лишили полномочий из-за ошибок в декларациях о доходах, которые губернатор Беглов посчитал существенными.

Уже по ходу заседания парламента стало известно, что прокуратура Василеостровского района объявила о намерении перепроверить сведения о доходах членов советов, действующих на территории Васильевского острова. Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев заявил, что обратился по этому поводу в прокуратуру городскую.

О незначительности нарушений, за которые мундепы лишились своих мест в советах, заявили сразу несколько депутатов.

- Губернатор не наделен личным правом устанавливать, существенными или несущественными являются искажения в сведениях о доходах, поданных муниципальными депутатами, - сказал с трибуны Вишневский. - Для этого существует вполне себе нормативный документ, официальные разъяснения Министерства труда. В соответствии с этим документом, ни у одного из трех депутатов, лишенных мандатов - ни у Анны Каруличевой, ни у Веры Морозовой, ни у Светланы Уткиной - существенных нарушений нет.

Беспартийный Михаил Амосов перевел "нарушение" мундепа Уткиной в кофе. Парламентарий напомнил, что ее отчислили из совета за незадекларированный налоговый вычет в размере 705 рублей. По подсчетам Амосова, это семь чашек "американо" или "капучино". Справедливости ради, отметим, что 705 рублей были лишь одной из претензий к декларации Уткиной. Однако, по словам самой оппозиционерки, остальные основания не менее спорные.

"Единая Россия" продолжает настаивать на том, что никакого особенного давления на их политических оппонентов в местных советах нет, а представителей партии власти точно так же лишают мандатов из-за искажений в декларациях.

- Лишать-то полномочий депутатов муниципальных начали с "Единой России". Мои коллеги тоже были были лишены полномочий. Что здесь сказать? Закон, все ссылки на закон есть. Хоть это делается в открытую, - заявил Макаров.

Депутат Резник позже призвал единороссов выступить с публичным заявлением по этому поводу. Однако представители партии большинства, в отличие от оппозиционеров, во время заседания даже не стали озвучивать имена лишенных мандатов коллег.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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