ЗакС и бумеранг справедливости

Законодательное собрание Петербурга 9 декабря заседало долго и эмоционально. Некоторые парламентарии были особенно откровенны. Депутат от КПРФ Александр Рассудов рассказал, как перенес коронавирус, не получив должной медицинской поддержки. Единоросс Андрей Анохин внезапно раскритиковал коллективные поправки в закон о реновации. Эсер Алексей Ковалев предостерег партию власти от заигрывания с западными ценностями. Но больше всего запомнилась речь спикера городского парламента Вячеслава Макарова. Он выступил в защиту внучки и против фейк-ньюс, пообещав, что зло вернется бумерангом.

Тема коронавируса вновь стала главной в повестке ЗакСа. Если пару прошлых заседаний о пандемии говорили как-то вскользь, то 9 декабря проблему обсуждали по полной и с разных сторон.

Смольный внес на рассмотрение депутатов "третий пакет" помощи бизнесу в эпоху ограничений. Два предыдущих приняли еще в первую коронавирусную волну. Стоимость новых льгот вице-губернатор Эдуард Батанов оценил почти в 8,5 млрд рублей. В частности, для организаций социально-культурной сферы и отельеров на ближайший год продлят льготы по налогу на имущество. Впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям до 2024 года пролонгируют "налоговые каникулы" по патентной и упрощенной системе налогового обложения. Отдельные организации и физические лица будут освобождены от уплаты транспортного налога. В частности, три года налогом не будут облагаться водный транспорт, участвующий в музейной деятельности. Батанов объяснил, что речь в первую очередь о крейсере "Аврора" и ледоколе "Красин".

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский, который с большими оговорками, но все же поддержал принятие "третьего пакета", в разговоре с ЗАКС.Ру признался, что раньше не знал о том, что за "Аврору" платят транспортный налог. Он считает, что бизнес, особенно заведения, которые будут вынуждены закрыться на новогодних праздниках по решению губернатора Александра Беглова, нуждается в большей помощи.

- Объем всех мер поддержки - 8,5 млрд рублей. Это чуть больше 1% от городского бюджета. Вот истинный масштаб помощи бизнесу в этом третьем пакете - процент от налогов, которые собирают в городе. Я думаю, что потери у бизнеса значительно большие, чем эти льготы, - заявил Вишневский.

Альтернативную точку зрения высказала лидер фракции "Партия Роста" Оксана Дмитриева. Она призвала Смольный в первую очередь тратить деньги на вакцинацию петербуржцев от COVID-19, в том числе на создание пунктов, где людей будут прививать. Депутат считает, что такие точки можно развернуть в том числе в частных клиниках, медсанчастях и салонах красоты, у которых есть медицинские лицензии. Присутствовавший на заседании председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заверил, что вопрос находится под контролем властей. Он пообещал, что к 25 декабря в городе будет работать 70 пунктов вакцинации. На 9 декабря их открыто только два.

Член фракции КПРФ Александр Рассудов поделился личным опытом. Он не так давно перенес коронавирус и, как оказалось, за три недели болезни так и не увидел врача.

- То, что у нас растет смертность, – я еще удивлен, что она растёт так мало, - продолжил Рассудов. - Видимо, действительно, какой-то ген блокадников – люди выживают в этих нечеловеческих условиях, когда они лишены и медицинской помощи, и лекарств.

Петербургский парламент утвердил поправки, которые призваны смягчить прошедший первое думское чтение законопроект о всероссийской реновации. ЗАКС.Ру подробно рассказывал об этой инициативе и предложениях Заксобрания. Поправки подготовили на основе идей представителей нескольких фракций и возражений против них в депутатском корпусе почти не было. Больше критиковали нынешнюю редакцию федерального законопроекта, ее называли "сырой" и "лоббистской".

Единственным публичным критиком пакета поправок оказался единоросс Андрей Анохин. Он не в первый раз за последнее время отличается особым мнением даже тогда, когда партия власти и оппозиция находят консенсус. Анохин сравнил предложенные поправки и реакцию на них в парламенте с книгой Эрнста Гофмана "Крошка Цахес" о малыше, заколдованном так, что окружающие восхищались им, не замечая его уродства. Единоросс заявил о несовершенстве инициативы сразу по нескольким пунктам и призвал вначале рассмотреть ее на комиссии по городскому хозяйству. Его однопартиец Денис Четырбок позже посоветовал коллеге посещать заседания парламентского комитета по законодательству и участвовать в работе над документами комитета.

Поправки петербургских депутатов приняли сразу и за основу, и в целом. Теперь их направят в Госдуму, и все будет зависеть от воли федеральных депутатов.

- Мы будем просить наших коллег из Государственной думы, которые представляют Петербург, отстаивать мнение Петербурга на рассмотрении поправок, - сообщил ЗАКС.Ру Четырбок. - У нас такой опыт есть. Мы в свое время добились включения в федеральный закон нашего предложения по очному проведению публичных слушаний по градостроительным документам. Изначальная редакция федерального законопроекта предусматривала только заочный формат.

Донести по партийной линии предложения петербургского парламента пообещал и лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин. Он напомнил, что представители фракции "жириновцев" в Госдуме голосовали против законопроекта в первом чтении.

- Прямо видно, что он внесен определенными заинтерресантами от строительного лобби, скажем так. Он коррупционно емкий и не учитывает интересы граждан, - заявил Иткин.

Депутат допустил, что предложения ЗакСа будут коррелироваться с поправками думской фракции ЛДПР. На схожесть отдельных пунктов петербургского пакета с уже поданными поправками думских депутатов-эсеров ЗАКС.Ру указал лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев:

- Эти поправки, наверное, наполовину соответствуют поправкам, которые вносила [председатель комитета Госдумы по жилищной политике Галина] Хованская. Именно наши депутаты и являются инициаторами большинства поправок, направленных на обеспечение прав граждан, как на справедливый выкуп жилья, так и на справедливое решение вопроса судьбы зданий, в которых они живут. Потому что законопроект был написан лоббистами. Это несколько членов Совета Федерации, которые внесли его вопреки отрицательным отзывам.

Позже Ковалев запомнился эмоциональным выступлением по казалось бы совсем безобидному вопросу. Несколько депутатов "Единой России" во главе с Игорем Высоцким решили переименовать День пожилого человека, который отмечают 1 октября, в День старшего поколения. Высоцкий заявил, что об этом попросили пенсионеры, посчитавшие новое название более корректным. Ковалев упрекнул коллег в том, что они демонизируют слово "пожилой", в котором нет негативной коннотации.

- Почему вы считаете, что это унизительно? Почему вы предлагаете это поменять? Дальше вы будете негра называть афроамериканцем, потому что кому-то это не нравится. Мы идем по американскому пути, понимаете, в чем дело? Вы поддаетесь этому натиску политкорректности из западных стран, - упрекнул единороссов депутат.

Но самой яркой в этот день была речь спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Он прокомментировал слухи о том, что в квартире его дочери якобы на днях прошел обыск. Председатель парламента назвал эту информацию фейком и заявил, что авторы вброса решили воевать с ребенком, то есть с внучкой Макарова, которую в школе запугали сплетнями о том, что ее родителей якобы арестовали.

- Ребенок, рыдающий, бежит домой - папа с мамой уехали на работу - бросила ранец у школы, ищет папу и маму, - рассказал спикер.

Случившееся он назвал грязью и подлостью, про авторов вброса сказал, что "они хуже, чем кровники" и призвал их противостоять ему лично:

- Я воин, со мной повоюйте, попробуйте.

Информацию о том, что в доме у дочери спикера ЗакСа Анны Селегень якобы проходил обыск рано утром 7 декабря запостил появившийся в начале сентября Telegram-канал "АНП - агентство новостей политики". Оттуда она ушла в более популярный канал "brief@незыгарь" и несколько интернет-изданий. Логотип и аббревиатура АНП совпадают с сайтом "Агентства новостей Петербурга" ("АНП-Информ"), также появившемся этой осенью. Судя по данным СПАРК, учредитель и генеральный директор "АНП-Информ" - Вадим Полежаев, его же на сайте "АНП-Информ" представляют главным редактором издания. Ранее Полежаев работал в администрации Центрального района, и, по данным Telegram-канала "Ротонда", якобы мог сотрудничать со штабом бизнесмена Евгения Пригожина. На сайте "Агентства новостей Петербурга" стоит ссылка на канал "Агентства новостей политики", она подписана как "Наши друзья в Telegram".

Макаров в ходе своего брифинга не дал прямых ответов на вопросы ЗАКС.Ру, известны ли ему люди, способные организовать подобный вброс, и связана ли, на его взгляд, эта дезинформация с информационными атаками на других депутатов, например, Четырбока.

- Придет время, и будет все известно, - загадочно заявил спикер, добавив, что "все вернется бумерангом".

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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