Получившего удар электрошокером участника митинга 21 апреля арестовали за мат за акции

Суд арестовал жителя Петербурга Владимира Туровца на трое суток за нецензурную брать на митинге 21 апреля, передает "МБХ медиа".

На видеозаписи видно, как молодой человек на Сенной площади рассказывает окружающим, что его зовут так же "***** [плохо], как Владимира Владимировича", - и после этого к нему подбегают полицейские, валят на землю, бьют дубинками и электрошокером, а затем за руки и за ноги уносят в автозак. При этом Туровец не оказывал сопротивления.

Туровец рассказал, что после удара электрошокером у него до сих пор болит ухо. По словам адвоката Марии Беляевой, серьезных повреждений молодой человек не получил. Вместе с защитником он намерен подать в Следственный комитет жалобу о превышении полицейскими должностных полномочий.

"[Туровец] не оказывал сопротивления, был безоружен и был один. Да, он совершил правонарушение, да, он должен был понести наказание, но вполне достаточно его было взять под руки и увести в автозак. Необязательно к нему было несколько раз применять электрошокер и бить дубинками. Перебор откровенный", — пояснила Беляева.

Напомним, 21 апреля в ряде городов России прошли акции с требованием оказать качественную медицинскую помощь Алексею Навальному, который на фоне серьезных проблем со здоровьем более трех недель держал голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове. В Петербурге на шествие по центру города вышли до 10 тысяч человек (официальные данные МВД – 4,5 тысячи).

О том, как прошла акция в Петербурге – смотрите или читайте в наших репортажах.