Михаила Светова оштрафовали за организацию несанкционированного столичного митинга

Члена Либертарианской партии России Михаила Светова оштрафовали на 30 тысяч рублей, посчитав его виновным в организации одного из московских протестов, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Савеловского суда.

Светову инкриминировали классическую для протестующих ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Уточняется, что в отношении либертарианца рассматривается ещё один аналогичный протокол.

Митинги при этом не конкретизируются.

Напомним, накануне дома у Светова прошёл обыск, после чего его увезли на опрос в следственные органы. Оперативные мероприятия в квартире в либертарианца проводились в рамках дела о развратных действиях, возбуждённого в 2019 году.

В поле зрения силовиков Светов попал после того, как сотрудник МИЦ "Известия" подал на него заявления в полицию. Он якобы обнаружил в Instagram Светова от 2012 года некое фото компрометирующего содержания и решил сообщить об этом полиции. Из-за этого силовики спустя семь лет стали его обыскивать, допрашивать и даже назначили урологическую экспертизу.