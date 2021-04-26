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18:12

Михаила Светова оштрафовали за организацию несанкционированного столичного митинга

фото ЗакС политика Михаила Светова оштрафовали за организацию несанкционированного столичного митинга

Члена Либертарианской партии России Михаила Светова оштрафовали на 30 тысяч рублей, посчитав его виновным в организации одного из московских протестов, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Савеловского суда.

Светову инкриминировали классическую для протестующих ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Уточняется, что в отношении либертарианца рассматривается ещё один аналогичный протокол.

Митинги при этом не конкретизируются.

Напомним, накануне дома у Светова прошёл обыск, после чего его увезли на опрос в следственные органы. Оперативные мероприятия в квартире в либертарианца проводились в рамках дела о развратных действиях, возбуждённого в 2019 году.

В поле зрения силовиков Светов попал после того, как сотрудник МИЦ "Известия" подал на него заявления в полицию. Он якобы обнаружил в Instagram Светова от 2012 года некое фото компрометирующего содержания и решил сообщить об этом полиции. Из-за этого силовики спустя семь лет стали его обыскивать, допрашивать и даже назначили урологическую экспертизу.

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