Путин призвал власти поддержать семьи, чьи доходы упали из-за пандемии

В ходе своего выступления на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании российский глава Владимир Путин в очередной раз обратился к региональным властям с призывом поддержать семьи со школьниками, по чьим доходам заметно ударила пандемия, делится РИА "Новости".

"Исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен. Безработица, к сожалению, выше, чем докризисного уровня. Тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен. Ну и заработные платы в реальном выражении растут потихонечку. Но все-таки уровень доходов российских семей за время пандемии упал, и нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать людей 1 сентября в школу", - наказал президент.

Напомним, не так давно, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин поручил выплатить семьям с детьми, которые учатся в школах, по 10 тысяч рублей перед 1 сентября.

Добавим также, в течение ближайших двух дней президент пробудет в Петербурге.