Экс-главу мурманского штаба Навального задержали после рассказа об обстреле офиса

Бывшего координатора штаба Навального в Мурманске Виолетту Грудину задержали после того, как она сообщила об обстреле офиса, передает "Новая газета".

По словам Грудиной, пока на месте событий работали приехавшие по вызову криминалисты, в офис пришел сотрудник полиции.

"[Полицейский] потребовал, чтоб я поехала с ним в Октябрьский районный суд как лицо, совершившее административное правонарушение. В чем именно меня обвиняют, он не сказал и отказался вручить повестку", — рассказала Грудина.

Ранее Грудина рассказала, что неизвестные обстреляли офис, где находился штаб: на стекле остались небольшие отверстия от пуль. Перед этим Грудина нашла в почтовом ящике листовку с мишенью.

Отметим, что это уже не первая за последнее время атака на мурманских "навальнистов". Нынешней весной на двери появлялась свастика, в доме Грудиной появлялись листовки с оскорблениями в ее адрес и указанием личных данных.

Напомним, ранее прокурор Москвы приостановил деятельность штабов Навального. Прокуратура добивается признание штабов, а также ФБК* и ФЗПГ** экстремистскими организациями.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

** Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России