На портале "Наш Санкт-Петербург" пожаловались на баннер Макарова

Пользователь "Антон И" 29 апреля оставил на портале "Наш Санкт-Петербург" жалобу на баннер "Это наша Победа" с портретом председателя петербургского парламента Вячеслава Макарова. Этот транспарант, судя по фото и отметке на карте, разместили на одном из жилых домов в муниципалитете "Кронверкское".

"Варварским методом (сверлили фасад перфоратором) установлена рекламная конструкция", - написал автор сообщения.

Жалоба находится на рассмотрение комитета по печати. Решение по ней должны принять до 25 мая.

Баннеры "Это наша Победа" с изображением Макарова, георгиевской ленты и ордена Отечественной войны появились на стенах домов Петроградской стороны в 20-х числах апреля.

Телеканал "78" сообщил, что как минимум один поздравительный плакат - на улице Большой Зеленина - уже сняли рабочие.

фото: портал "Наш Санкт-Петербург"

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