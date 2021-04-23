"Это наша Победа": На Петроградке заметили баннер с Макаровым и орденом Отечественной войны

В социальных сетях появились фотографии баннера, на котором спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравляет жителей и гостей Петроградского района с 9 мая.

"Это наша Победа" - написано рядом с коллажем из фотографии самого Макарова и ордена Отечественной войны с георгиевской лентой. Пользователь Facebook-сообщества "Петроградская диаспора", опубликовавший снимок такого баннера, написал, что видел его 23 апреля на доме 15 по улице Большой Зеленина. В комментариях добавили, что такое же полотно вывесили на одном из домов по Левашовскому проспекту.

Среди других комментариев под постом, в основном, негативные отзывы. Одна из участниц сообществ написала, что теперь решила идти наблюдателем на выборы по Петроградскому району.

Напомним, Макаров представляет в ЗакСе избирательный округ № 3. Ранее он заявлял, что намерен переизбираться в городской парламент от своей территории. Однако губернатор Александр Беглов 25 марта сказал в эфире телеканала "78", что хотел бы видеть Макарова депутатом Госдумы следующего созыва. Председатель ЗакСа на это ответил, что для него важна партийная дисциплина и если поступит соответствующий "приказ" из "Единой России", он его выполнит.

20 апреля секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в интервью "Фонтанке" подтвердил, что Макаров будет выдвигаться в Госдуму. Спикер ЗакСа публично это заявление не комментировал.

Фото: Facebook/Петроградская диаспора

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