ЗакС и две русские беды

В парламенте Петербурга 22 апреля долго обсуждали дороги. Депутат Максим Резник предложил поговорить еще и о "дураках". Так он характеризовал людей, решивших устроить массовые задержания и избиения на протестной акции, которая состоялась накануне. Оппонировал ему традиционно спикер Вячеслав Макаров, который как обычно хвалил нацгвардейцев и предлагал горожанам сплотиться вокруг Владимира Путина и силовиков.

Небывалое случилось на заседании Заксобрания. В повестку включили вопрос, подготовленный исключительно оппозиционным депутатом - Надеждой Тихоновой из "Справедливой России". Обычно инициативы, в соавторстве которых нет единороссов, отказываются обсуждать под разными предлогами. Но на этот раз документ не просто допустили до рассмотрения, но еще и поставили практически в самое начало заседания, чтобы публично раскритиковать и заблокировать.

Тихонова предложила наделить муниципалитеты полномочием по строительству, ремонту и прочему содержанию дорог. Она мотивировала это тем, что местным властям происходящее на их территории виднее и они быстрее решат проблемы, чем комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Единороссы называли инициативу сырой и популистской. Они утверждали, что во многих местных бюджетах на реализацию нового полномочия не найдется средств. Депутат Юрий Бочков даже позвонил руководству города Пушкин прямо во время заседания и убедился, что с ними этот вопрос Тихонова не согласовывала.

"За" принятие законопроекта проголосовали только семь депутатов. Причем даже некоторые поддержавшие инициативу оппозиционеры в разговоре с ЗАКС.Ру сказали, что документ как минимум требует серьезной доработки.

Депутат Максим Резник, выступая с трибуны о дорогах, плавно перешел к теме "дураков". Так он назвал людей, принимавших решение о задержании 800 с лишним горожан, которые накануне вышли протестовать по призыву штаба Алексея Навального. Некоторые из них выступали в поддержку политика, некоторые требовали освободить других политзаключенных, были и просто недовольные уровнем жизни и политикой властей. Петербургские силовики отличились не только тем, что задержали в 25 раз больше человек, чем их коллеги в Москве, но и тем, как они это делали. Горожан били электрошокерами и дубинками, их пинали и таскали по асфальту, а в некоторые полицейские отделения потом не пускали адвокатов.

- У меня есть вопрос. А какой дурак вчера на дорогах Петербурга устроил избиение мирных граждан? - обратился Резник к парламенту. - Давайте с Москвой сравним. Петербург и Москва - главные города страны. Вот вчера в Москве - 30 задержанных, а в Петербурге - 800. Вот какой дурак это устроил, можете объяснить? Почему мы эти вопросы не обсуждаем? Я считаю, что это сейчас более важный вопрос, чем любой другой.

Позже депутат предложил единороссу Александру Кущаку обсудить вопрос о массовых задержаниях на заседании возглавляемой им комиссии по вопросам правопорядка и законности. Кущак в ответ предположил, что протестующие в Петербурге вели себя агрессивнее москвичей, потому и в автозаки попало больше людей.

Коммунистка Ирина Иванова идею обсудить действия силовиков в стенах Мариинского дворца поддержала. Она считает, что если постоянная парламентская комиссия от этого откажется, это можно будет сделать и на другой платформе.

- Я вчера посмотрела телевизор, и я в ужасе, - рассказала ЗАКС.Ру Иванова. - Мы когда-то с вами были культурной столицей. То, что сегодня происходит, это либо кто-то дает задания, либо мы такими нетерпимыми стали. Я имею в виду МВД и Росгвардию. Может быть, конечно, картинка не та, но то, что я видела - это страшно. Надо создавать комиссию и рассматривать этот вопрос, можно даже слушания провести.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин сказал ЗАКС.Ру, что приветствует идеи всевозможных дискуссий в Мариинском дворце, но позицию Резника в отношении недавних событий не разделяет. Иткин считает, что его коллега подает информацию однобоко.

- Эффект толпы может привести к плачевной ситуации, - поделился депутат ЛДПР. - Даже с точки зрения определенных провокаций. Если бы это вылилось вообще в бесконтрольное шествие, то последствия могли бы быть плачевными. Самое главное - жители центральных районов в очередной раз были подвержены определенным рискам. Это все продолжалось в течение части светового дня, а когда стемнело вообще не поймешь что происходит. Определенный контроль и защита граждан со стороны правоохранительных органов необходимы. Количество задержанных мне проанализировать сложно, но, слава Богу, нет ни жертв, ни серьезных травм.

Об итогах протестной среды с парламентской трибуны также говорил депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Он подчеркнул, что акция была хоть формально и несанкционированной, но мирной, а основным источником насилия стали силовики. Позже парламентарий поделился с ЗАКС.Ру впечатлениями от ночного посещения отделов полиции, куда доставили задержанных.

- Вчера в половине отделов отказывались давать информацию, - рассказал Вишневский. - У меня был разговор с дежурной в 70-м отделе, которая просто внаглую отказалась что-либо сообщать. В том же отделе не пускали адвоката Калугина из "ОВД-Инфо". Не пускали категорически при наличии ордера. К утру стало известно, что в 26-м отделе полиции держат мать двухлетнего ребенка, оставляют до суда. Возмутительная история была в 13-м отделе полиции. Там даже в дежурную часть нельзя было войти - всё перекрыли металлической решеткой, отказывались брать передачи. Удалось узнать только, сколько задержанных. Но они там были хотя бы в приличных условиях. По 74-му отделу утром мои коллеги сообщали, что там 30 человек задержано, а двадцати еще не начали оформлять протоколы.

В защиту росгвардейцев и президента традиционно выступил спикер ЗакСа и лидер петербургской "Единой России" Вячеслав Макаров.

- Когда вы выходите и рассказываете, как вы работали в отделах полиции и еще что-то, вы призовите лучше и скажите, что не надо ходить на незаконные акции, - обратился Макаров к оппозиционерам.

- Бить людей не надо, - крикнул с места Вишневский, но спикер на это никак не отреагировал.

По мнению Макарова, акция в день оглашения послания президента Путина Федеральному собранию была провокацией в рамках гибридной войны, которая ведется против России. Санкции и провокации недоброжелатели устраивают потому, что страна до сих пор находится не под внешним управлением и у нее есть сильный президент, благодаря которому в российских городах еще не стоят БТР НАТО, продолжил председатель парламента.

- Когда мы выходим на парламентскую трибуну и пытаемся оправдать абсолютно яростные, незаконные акции, выпады против росгвардейцев, сотрудников полиции - это как? А зачем перекрывать дороги? Зачем ходить по этим дорогам? Почему незаконные акции? И после этого мы еще начинаем говорить: "а вот сотрудники правоохранительных органов что-то сделали не так". Мы сейчас должны говорить о целостности России, о единении в России. Еще раз вам говорю, задумайтесь над этим. И понятно, что поддерживать президент, поддерживать правоохранительные органы, силовые структуры, тем более вооруженные силы, - сказал с трибуны Макаров.

После того как заседание закончилось, спикер ЗакСа вернулся к этой теме на брифинге и более 12 минут рассуждал о протестах, силовиках, внешних врагах и величии Путина. Эти вопросы в выступлении единоросса слились в один. Также Макаров призвал горожан выйти на субботник и рассказал, как активно молодежь регистрируется на праймериз "Единой России". Никак не прокомментировал он слова секретаря генерального совета партии власти Андрея Турчака, который на днях подтвердил, что Макаров будет выдвигаться в Госдуму, а Заксобрание, соответственно, в сентябре возглавит другой человек. ЗАКС.Ру планировал спросить об этом председателя парламента и даже специально заранее попросил пресс-службу ЗакСа дать возможность задать вопрос на брифинге. Но времени на это опять не хватило - слишком длинными оказались речи о субботнике и врагах Родины.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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