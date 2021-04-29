Виктор Березин займет место Серебренниковой в ТИК № 63

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 29 апреля приняла решение освободить от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии № 63 Динэ Серебренникову, попавшую в ТИК по представлению Партии роста. Следующим решением Горизбиркома на ее место был утвержден Виктор Березин, с августа 2019 года работавший в ТИК № 29.

Новый член ТИК № 63 - отец представителя Партии роста в Горизбиркоме Алексея Березина. По итогу муниципальной кампании 2014 года в отношении Березина-старшего, руководившего в то время ИКМО № 15 возбудили уголовное дело по статье о "воспрепятствовании осуществлению гражданином своих избирательных прав" (часть 2 статьи 141 УК РФ). Позже дело закрыли по амнистии в связи с 70–летием Победы в Великой Отечественной войне, виновным Березин признан не был.

Серебренникова ранее была главой ТИК № 29. Горизбирком снял ее с этой должности в августе 2019 года, за месяц до муниципальных и губернаторских выборов. Это решение тогдашний руководитель ГИК Виктор Миненко объяснил привлечением Серебренниковой к административной ответственности за нарушения сформированных ею окружных комиссий. Миненко озвучивал и другие претензии. В частности, утверждал, что Серебренникова "потеряла связь" с Горизбиркомом. Партия роста безуспешно пыталась отстоять свою представительницу. Новым председателем был назначен Борис Островский.

ТИК № 29 будет заниматься организацией голосования по думскому округу № 217. На территории округа находятся и участки, подконтрольные ТИК № 63. По округу № 217 планирует выдвигаться лидер фракции Партии роста в ЗакСе, бывший депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Наиболее вероятный кандидат от "Единой России" - депутат ЗакСа, олимпийская чемпионка Любовь Егорова.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.