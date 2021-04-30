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18:26

Силовики сорвали концерт Noize MC в Оренбурге

фото ЗакС политика Силовики сорвали концерт Noize MC в Оренбурге

Сотрудники правоохранительных органов сорвали концерт рэпера Noize MC (Ивана Алексеева), сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Noize MC опубликовал в Instagram видеообращение, в котором рассказал о том, что случилось. Причастными к отмене концерта он называет сотрудников ФСБ, МВД и администрации Оренбургской области. По словам артиста, из-за давления на организаторов концерт разделили на две части в разных местах, "чтобы усложнить задачу отмены". Отыграв акустический сет в одном месте, рэпер собрался выехать к месту проведения второй части, клубу СТУDИЯ, но получил сообщение, что ту площадку "накрыли силовые структуры, и выступить сегодня там не получится".

"Мы обязательно что-то для вас придумаем. Мы перенесем и отыграем этот концерт во что бы то ни стало. У нас почти получилось это сделать сегодня, но, к сожалению, почти не считается",  подытожил Noize MC.

Он призвал поклонников не сдавать билеты и не сдаваться.

Алексей Прянишников рассказал, что на подъездах к СТУDИЯ стоят более 20 экипажей полиции, которые разворачивают тех, кто направляется на концерт.

В середине апреля с давлением властей столкнулась группа "Ногу свело". Ее лидер Максим Покровский рассказал, что группе пришлось отменить тур по Сибири из-за того, что чиновники вынуждали организаторов концертов отказываться от работы с музыкантами.

И "Ногу свело", и Noize MC высказывались в поддержку Алексея Навального, который сейчас находится в исправительной колонии № 2.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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