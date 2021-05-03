Путин поручил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей в августе

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию, документ опубликован на сайте Кремля.

В числе прочего Путин поручил предоставить в августе 2021 года единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет. Для школьников-инвалидов поручено предусмотреть "особый порядок осуществления такой выплаты".

Также Путин поручил с 1 сентября выплачивать ежемесячное вознаграждение не менее чем в 5 тысяч рублей педагогам государственных и муниципальных образовательных организаций за классное руководство.

Также, согласно поручениям, с 1 июля семьи с единственным родителем или семьи, имеющие право на получение алиментов и не получающие их, начнут получать каждый месяц выплаты в размере половины прожиточного минимума ребенка в регионах. Однако для этой выплаты семьи, не получающие алиментов, должны быть признаны нуждающимися.