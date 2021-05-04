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15:39

Экс-космонавт Борисенко подал документы на праймериз "Единой России" в Петербурге

фото ЗакС политика Экс-космонавт Борисенко подал документы на праймериз "Единой России" в Петербурге

Бывший космонавт Андрей Борисенко подал документы на праймериз "Единой России" в Петербурге, следует из информации на сайте партии. Там же указано, что Борисенко хочет выдвигаться в Государственную Думу по Южному одномандатному избирательному округу Петербурга. На сайте праймериз "Единой России" сообщается, что бывший космонавт ни в какой партии не состоит. 

Борисенко закончил карьеру в феврале 2021 года, сказано на сайте "Роскосмоса". Там же указано, что он работал инструктором-космонавтом-испытателем - начальником группы космонавтов отряда космонавтов в НИУ Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Всего он совершил два полета в космос, в одном из них был командиром длительной экспедиции. По данным "Роскосмоса", общая продолжительность полетов Борисенко составила 337 суток.  

Из информации Центра подготовки космонавтов следует, что Борисенко родился и учился в Ленинграде. В отряд космонавтов зачислен в 2003 году, имеет звание Героя России, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медали NASA и другие награды

Ранее Борисенко неоднократно принимал участие в официальных мероприятиях. В частности, в 2016 году еще будучи космонавтом он вместе со своим коллегой Павлом Виноградовым, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и депутатом Государственной Думы от "Единой России" Сергеем Вострецовым произвел полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в честь Дня космонавтики.  

Также фото Борисенко в 2014 году использовалось в рекламе "Стратегии-2030" во время губернаторских выборов. На этот проект опирался действовавший тогда губернатор Петербурге Георгий Полтавченко, но реклама выборов и "Стратегии" была оплачена из бюджетных денег. 

ЗАКС.Ру добавил Андрея Борисенко на карту избирательных округов Петербурга 2021 года. С помощью этой карты можно узнать обо всех объявивших о своем выдвижении по одномандатным округам Законодательного собрания и Государственной Думы. Карта регулярно обновляется.

София Саттарова / фото: gov.spb.ru


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