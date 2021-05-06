"Единая Россия" отказала в участии в праймериз экс-главе МО "Купчино" Черепанову

Организационный комитет праймериз "Единой России" в Петербурге опубликовал решение об отказе в регистрации экс-главы МО "Купчино" и действующему замглавы местной администрации МО "Поселок Шушары" Михаилу Черепанову. Документ на сайте праймериз единороссов не открывается - можно прочитать только его название.

- Не знаю, по какой причине мне отказали. Если смотреть на прошлые года, я участвовал в праймериз и в 2014, 2016, 2019 годах. С документами всегда все было в порядке, меня регистрировали, и далее я принимал участие в голосовании. Почему сейчас мне отказали на этапе регистрации – я не понимаю и буду разбираться со сложившейся ситуацией, - рассказал Черепанов ЗАКС.Ру. - Безусловно, хотел бы обжаловать. Но согласно положению обжаловать решение можно только в президиум политсовета региона. Учитывая, что оргкомитет по праймериз Санкт-Петербурга и президиум Санкт-Петербурга возглавляют одни и те же люди, не знаю, есть ли смысл в этом действии. Поэтому пока обдумываю свои дальнейшие шаги.

Бывший глава муниципального образования "Купчино" планировал участвовать в праймериз "Единой России" по выборам в Законодательное собрание Петербурга.

- Заявление подавалось по региональной группе кандидатов № 24 и одномандатному избирательному округу № 24, - сообщил Черепанов.

Эта территория относится к Пушкинскому району, в который входит и муниципалитет "Поселок Шушары". Сейчас округ в Законодательном собрании представляет член "Единой России" Юрий Бочков, которого на праймериз уже зарегистрировали.

- Собирался баллотироваться по Пушкинскому району, где сейчас на должности заместителя главы местной администрации поселка Шушары веду активную работу с населением. Учитывая, что в округе проживает более 80 000 человек, планировал, что смогу заручиться поддержкой большого количества избирателей, и тем самым дать хороший результат для Партии по этой территории. Но посмотрим, как будут дальше развиваться события, существует множество вариантов. Как меня учили: "При колебаниях не отклоняйся от курса Партии". Помню это и буду учитывать, - заявил Черепанов.

В 2014 году он был избран депутатом МО "Купчино" от "Единой России". Тогда Черепанов возглавлял региональное отделение "Молодой гвардии "Единой России" и входил в политсовет реготделения партии. Он планировал избираться в "Купчино" и в 2019 году, но за две недели до выборов единороссы аннулировали его выдвижение. Сначала Черепанов подал иск в суд, но позже отозвал его.

София Саттарова

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