Баннер с Макаровым вернулся на Большую Зеленину улицу после демонтажа

На доме 15 на улице Большая Зеленина в Петроградском районе 6 мая снова повесили баннер с изображением спикера Законодательного собрания и главой регионального отделения "Единой России" Вячеслава Макарова и поздравлением с 9 мая, зафиксировал ЗАКС.Ру. Ранее аналогичный баннер со здания сняли после жалобы на него на портале "Наш Санкт-Петербург".

В комитете по печати и взаимодействию со СМИ телеканалу "78" сообщили, что подобные вывески на исторических зданиях требуется согласовывать с комитетом по градостроительству и архитектуре и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Однако, автор установки баннеров этого не сделал, уточнили в ведомстве.

На других домах Петроградского района ранее также появились подобные баннеры с Макаровым. Их разместили выше уровня второго этажа и на лицевых фасадах. Такое расположение плакатов на объектах культурного наследия в Петербурге может противоречить нормам закона.

ЗАКС.Ру ранее направил запросы в пресс-службу "Единой России" в Петербурге и Законодательное собрание с просьбой сообщить, имеет ли Макаров отношение к плакатам. На момент публикации заметки ответы в издание не поступили.

София Саттарова / фото: Константин Леньков

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