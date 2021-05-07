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7 мая, 20:56

Рэпер Слава КПСС собрался выдвинуться в Госдуму

фото ЗакС политика Рэпер Слава КПСС собрался выдвинуться в Госдуму

В ходе стрима на своем YouTube-канале рэпер Вячеслав Машнов, более известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, объявил о своих политических амбициях и желании баллотироваться нынешней осенью в депутаты Государственной думы. Машнов попробует свои силы, идя от партии "Зеленая альтернатива".

"Очень хорошие ребята, все веганы, вегетарианцы", - охарактеризовал он пожелавших выдвинуть его активистов.

Нынешней зимой Слава КПСС попал в поле зрения правоохранительных органов, оказавшись в центре Петербурга вечером 2 февраля сразу после замены условного срока Алексею Навальному на реальный. В составе небольшой группы людей рэпер скандировал речевки на сексуальную тематику, что дало основание присудить ему административный арест. Правда, в заключении он пробыл всего один день: суд пересмотрел свое решение.

Ранее о желании идти в ГД от "Единой России" объявляла экс-солистка группы "ТаТу" Юлия Волкова.

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