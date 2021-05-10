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15:33

Путин заявил о хорошем уровне антител после прививки от COVID-19

фото ЗакС политика Путин заявил о хорошем уровне антител после прививки от COVID-19

Президент Владимир Путин заявил, что у него хорошие показатели уровня антител после прививки от коронавируса, передает ТАСС.

По словам Путина, анализ на антитела он сдал 9 мая, и "результат позитивный". Он добавил, что "сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности".

"Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший", — сказал Путин.

При этом "Проект" со ссылкой на источники пишет, что Путин продолжает работать в режиме изоляции после прививки. По словам неназванного сотрудника Эрмитажа, руководство музея ушло на две недели на самоизоляцию в конце апреля перед встречей с Путиным. То же самое коснулось тех, кто контактировал с Путиным на параде 9 мая — сотрудников протокола и фотографов, утверждает один из источников.

Также сообщается, что все журналисты и сотрудники администрации Кремля, которые будут контактировать с президентом на Петербургском международном экономическом форуме, отправятся на карантин с 20-х числе мая. Кроме того, заседания Совета безопасности и оргкомитета "Победа" пройдут по видеосвязи.

Путин привился от коронавируса весной, второй укол ему сделали в апреле 2021 года. Какой именно вакциной - не разглашалось.

 

фото: kremlin.ru

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