Проходящий по "санитарному делу" сторонник Навального Степанов выдвигается в ГД

Член команды Алексея Навального и бывший координатор его столичного штаба Олег Степанов, проходящий по "санитарному делу", заявил о своей готовности побороться за мандат депутата Государственной думы. Эти амбиции появились у него сравнительно давно, о чем рассказал изданию "МБХ Медиа" глава его предвыборного штаба Александр Псарев. Преследования "навальнистов" по всей стране не останавливают активиста. Де-факто кампанию он начал еще до конца января, когда случилось "санитарное дело".

"У многих появляется вопрос: что же в таком случае делать дальше? И у нас есть ответ — выкинуть "Единую Россию" из парламента. <...> Сейчас в приоритете поиск агитаторов, которые будут общаться с избирателями в округе и объяснять, почему победа Олега Степанова может поменять обстановку в Госдуме и почему это важно для самих избирателей", - отметил Псарев.

По его словам, одной агитацией предвыборная кампания Степанова не ограничится. Политик хочет идти от округа №201.

Напомним, что так называемое "санитарное дело" возбудили против наиболее известных сподвижников оппозиционера Алексея Навального после несанкционированной акции протеста 23 января в Москве, собравшей десятки тысяч человек. Активистам и политикам, среди которых Любовь Соболь, Олег Навальный, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, Константин Янкаускас, Люся Штейн, вменяют организацию публичного мероприятия, повлекшего за собой нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Степанов - один из тех в этом деле, кто имеет статус обвиняемого.