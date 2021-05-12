На Ройзмана составили три протокола из-за акций протеста в поддержку Навального

Полицейские составили три протокола в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за акций протеста в поддержку Алексея Навального, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Юлию Федотову.

По словам Федотовой, на Ройзмана составили два протокола по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение акции без подачи уведомления), вменив ему организацию митингов 31 января и 21 апреля. Третий протокол составлен по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции) - за участие в митинге 21 апреля.

Ройзмана вызвали в полицию для составления протоколов накануне, 12 апреля. Перед этим он сообщил, что 14 мая его ждет еще один суд - по протоколу о сотрудничестве с нежелательной организацией.