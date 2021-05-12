Евгений Ройзман получил девять суток ареста из-за акции 31 января

Екатеринбургский политик Евгений Ройзман получил от суда девять суток административного ареста. Суд счел организацией массового мероприятия твит Ройзмана, в которых он информировал общественность о планировавшейся демонстрации 31 января, сообщает издание Znak.com.

Утром 12 мая на него составили сразу три протокола, связанных с несанкционированными акциями последних месяцев, проводившихся в поддержку Алексея Навального. Два из них связаны с акцией, прошедшей 21 апреля.

В суде, среди прочего, бывший мэр Екатеринбурга заметил, что его арестовывали в последний раз еще при советской власти. К поездке в спецприемник он был готов, для чего собрал с собой сумку с книгами.

Напомним, что 31 января россияне массово протестовали в более чем ста городах против ареста вернувшегося в страну оппозиционера Алексея Навального и предстоявшей ему замены условного срока на реальный. Всего в связи с акциями 31 января задержали более четырех тысяч человек.